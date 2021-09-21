شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تقدم الرئيس السيسى، الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، من مسجد المشير حسين طنطاوى بالتجمع الخامس.

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

ولد المشير محمد حسين طنطاوى سليمان، فى 31 أكتوبر 1935، والتحق بالكلية الحربية سلاح مشاة، وتخرج فى الدفعة 35 حربية، فى الأول من إبريل 1956، حيث حصل على بكالريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا،وترقى فى المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991، ورقى إلى رتبة المشير فى أكتوبر 1993، واستمر فى منصبه حتى خروجه فى أغسطس 2012.

تدرج المشير محمد حسين طنطاوى، فى المناصب بدأ بقائد فصيلة فى أحد كتائب المشاة، ثم عضو هيئة التدريس بالكلية الحربية، وتدرج حتى وصل لقائدا للفرقة 16 مشاة ميكانيكى فى حرب أكتوبر.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى

تقدم الرئيس السيسى، الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، من مسجد المشير حسين طنطاوى بالتجمع الخامس.

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

ولد المشير محمد حسين طنطاوى سليمان، فى 31 أكتوبر 1935، والتحق بالكلية الحربية سلاح مشاة، وتخرج فى الدفعة 35 حربية، فى الأول من إبريل 1956، حيث حصل على بكالريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا،وترقى فى المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991، ورقى إلى رتبة المشير فى أكتوبر 1993، واستمر فى منصبه حتى خروجه فى أغسطس 2012.

تدرج المشير محمد حسين طنطاوى، فى المناصب بدأ بقائد فصيلة فى أحد كتائب المشاة، ثم عضو هيئة التدريس بالكلية الحربية، وتدرج حتى وصل لقائدا للفرقة 16 مشاة ميكانيكى فى حرب أكتوبر.





وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة 87%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالب/طالبة، حضر منهم 153794 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774 طالب/طالبة بنسبة 87%.

ونشر الخليج 365" نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، في إطار الحرص لى تقديم الخدمات لقراءة، حيث يستطيع الطالب الاستعلام على النتيجة فور اعتمادها ونشرها على موقع الخليج 365"، وتأتى خطوة نشر النتيجة من قبل الخليج 365" بعد حصول المؤسسة على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى للدورين الأول والثانى.





أمين الجامعات الخاصة: السماح للطلاب المتخلفين عن سداد المصروفات بالتقدم المباشر للجامعات

قال الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إنه تقرر السماح للطلاب المتخلفين عن سداد المصروفات بالجامعات الخاصة المقبولين بها خلال تنسيق المرحلة الأولى بعد نهاية تنسيق المرحلة الثانية، بالتقدم المباشر إلى الجامعات، وذلك تيسيرا على الطلاب فى الالتحاق بالجامعات الخاصة.

وأوضح الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة ستنطلق بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، وبعد حصر كل الأماكن الشاغرة الموجودة بكل الجامعات الخاصة لإتاحتها للطلاب وذلك حتى لا يسجل الطلاب رغبات بكليات اكتملت الطاقة الاستيعابية بها، بالإضافة إلى الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات.

وأغلقت الجامعات الخاصة أمس الإثنين 20 سبتمبر، باب سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين، وذلك بحسب الجدول الزمنى الذى أعلنته أمانة مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالى.





وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر عن عمر يناهز 84 عاما

أعلنت أسرة الصول أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية، وفاته اليوم الثلاثاء، بمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية عن عمر يناهز 84 عاما.

ويعد الصول أحمد محمد أحمد إدريس، ابن النوبة من قرية توماس وعافية بمحافظة أسوان، صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة فى حرب أكتوبر، وقبل سنوات قليلة لم يكن أحد يعلم بخطة شفرة حرب أكتوبر ووصفها بأنها: "من الأسرار العسكرية"، حتى جاء تكريم الرئيس السيسى على جهوده فى هذه الحرب.

دخل الصول أحمد إدريس الجيش عام 1954 عسكرى متطوع وحضر حرب العدوان الثلاثى، وظل فى صحراء سيناء منذ عام 57 حتى حرب اليمن وبعدها دخل حرب 1967، ثم كان له الفضل فى فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة فى انتصار حرب أكتوبر.





المترو: استمرار تعديلات مواعيد تشغيل محطة المرج الجديدة حتى 11 أكتوبر

أكدت شركة المترو استمرار إغلاق محطة المرج الجديدة بداية من الساعة الحادية عشر ونصف مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى لاستكمال أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى المحطة .

وأضافت شركة المترو تشغيل القطارات بمحطة المرج الجديدة بالخط الأول ينتهى يوميا 11.30 مساء بدلا من الواحدة صباحا، كما يبدأ تشغيلها كل يوم السادسة صباحا بدلا من 5.15 صباحا، وأن هذه التعديلات مستمرة حتى 11 أكتوبر المقبل.

وتقوم أولى الرحلات من المحطات الإنتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5:15 ص عدا محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة السادسة صباحا بشكل مؤقت حتى 11 أكتوبر المقبل.

كما تقوم أخر رحلة بالخط الأول من محطة حلوان الى المرج القديمة الساعة 11:30 م واخر قطار من محطة المرج الجديدة الى محطة حلوان الساعة 11:15 م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 م، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥ م ومن محطة العتبة الساعة 11:55م .

كما يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م .





الرئيس السيسي: المشير طنطاوى قاد مصر بإخلاص شديد وتفان وحكمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشير طنطاوي تولى المسؤولية منذ 2011 وحتى تسليم السلطة بعد 2012، مضيفا: "دى شهادة للتاريخ إنه قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وتفان شديد وحكمة شديدة جدا أدت إلى أن الدولة المصرية التي كانت معرضة للانهيار وحرب أهلية كاملة فى عبورها بأقل حجم من الأضرار التي تقابل دولة في مثل هذه الظروف".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سيناء، المشير طنطاوي كان بيقول دائما:"ماسك جمرة نار في ايدي بتولع ايديا ومش قادر اسيبها ولو سيبتها هتحرق الدنيا دى الشعور اللى عاش بيه على الأقل فترة السنة ونص اللى كان المجلس العسكري تولى فيها المسؤولية وكانت فترة صعبة جدا جدا.. ودى شهادة للتاريخ وله وهو في ذمة الله وربنا سبحانه وتعالى سيحاسب الناس".





الرئيس السيسى: إطلاق اسم المشير حسين طنطاوى على قاعدة الهايكستب العسكرية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق اسم المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، على قاعدة الهايكستب العسكرية.

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء: "المشير حسين طنطاوى توفى في نفس يوم وفاة الزعيم أحمد عرابى.. وتم إعلان الحداد الرسمي والوطنى بهذه المناسبة.. وأيضا إطلاق اسم المشير حسين طنطاوى على قاعدة الهايكستب العسكرية تقديرا واحتراما لدور هذا الراجل العظيم في تاريخ مصر.





غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

وزيرة الصحة: ميكنة جميع الوحدات الصحية المشاركة بمنظومة التأمين الصحى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 تتعامل معه الدولة باعتباره أحد حقوق الإنسان، موضحة أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تشمل 5 محافظات، وخلال في التطبيق كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم اقتصار على محافظات القناة فقط، والإرادة السياسية تتحدى بدخول الأقصر واسوان مع محافظات القناة ضمن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نشهد الإطلاق التجريبى لمشروع التأمين الصحى الشامل في محافظات السويس وجنوب سيناء، ونتذكر تدشين هذا المشروع من قبل الرئيس السيسى في يوم 26 نوفمبر عام 2019، وتدشينه الإسماعيلية والاقصر في شهر فبراير منذ هذا العام، متابعة: "تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في منظومة التأمين الصحى الشامل حيث يضم 52 مستشفى و310 وحدة صحية، وتجهيز 90 منشأة طبية وفقا لمعايير الجودة والاعتماد القومية.. ويصل إجمالي عدد الخدمات المقدمة للمواطنين وفق هذه المنظومة إلى 6 ملايين ونصف مليون خدمة، وتم إجراء 82 ألف 500 جراحة متقدمة.. واستحداث هياكل تنظيمية لتحقيق التحول المالى والإدارى ونقل الأصول والأطقم الطبية، وتعزيز كفاءة الانفاق ونظم التتبع للمؤشرات الصحية، والكثير من الوحدات والمستشفيات تم تطويرها، وصولا إلى التدريب الكامل لعدد من المواطنين المشاركين في هذه المنظومة".





التعليم: بدء إجراءات التعاقد بالحصة عن طريق الإدارات التعليمية

قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن إجراءات التعاقد بالحصة لسد العجز والتطوع استعدادا للعام الدراسي الجديد، يبدأ من الآن من خلال موجه أول المادة بالإدارة التعليمية على مستوى المديرية، لافتا إلى أن العمل بالحصة يتم وفق التخصصات المطلوبة فى كل مادة وحسب الأعداد التى تحتاجها المدارس فى الإدارة التعليمية.

فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن الأولوية في اختيار الأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لسد عجز المعلمين في المدارس، من لهم خبرة، موضحة أنه سيتم تقديم أوراق هؤلاء لطلب العمل في المدارس عبر الموجهين عن كل مادة في الإدارة التعليمية، أو تقديم الأوراق إلى الإدارة التعليمية، على أن يقدم كل ما يرغب فى العمل من المعلمين ضمن الـ36 ألف معلم، أن يقدم ما يثبت أنه سبق وعمل معلما.

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائي والإعدادي والثانوي).





وكالة الأنباء السودانية: إحباط محاولة انقلابية

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن إحباط محاولة انقلابية فى البلاد، وقال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة فى تصريح (لسونا) أن القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما.