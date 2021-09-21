شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى سرور ينعى المشير طنطاوى: عرفته وزيرا صادقا وظهرت حكمته فى أحداث يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة كفاح ونضال من أجل مصر وشعبها.

وقال الدكتور سرور في نعيه، أن مصر فقدت اليوم قائدا عظيما سطر اسمه فى سجل الأبطال الخالدين، فقد كان من قيادات جيش مصر العظيم الذى خاض حرب أكتوبر بكل بسالة وفخر دفاعا عن أرض مصر، لقد عرفته وزيرا صادقا وحازما وقويا، لا يعمل إلا من أجل تحقيق مصلحة مصر، وأنه عرف عنه الاتقان في العمل والانضباط العسكرى، وكان محل إعجاب الجنود والضباط والجميع من أبناء الوطن.

وأضاف: "ظهرت حكمته ومهارته في أحداث يناير سنة 2011، وكيف تصدى بحكمة وشجاعة لمحاولات التخريب والهدم، ونجح في السيطرة على الموقف بكل اقتدار ووطنية صادقة حتى عادت مؤسسات الدولة لأداء دورها الدستورى. رحم ألله الفقيد العظيم، وخلص العزاء لأسرته وشعب مصر".

وكان توفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.