شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الإستونية أطر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة خارجية إستونيا إيفا ماريا ليميتس، على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث أُطر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق الجهود بالمحافل الدولية فى ضوء عضوية إستونيا غير الدائمة الحالية بمجلس الأمن، بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وشارك وزير الخارجية سامح شكرى فى افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك فى مستهل اليوم الثانى لزيارته الحالية إلى نيويورك.

وتبدأ الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ76 التى تنعقد بحضور قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية من مختلف دول العالم، بعد إجرائها افتراضيا الأسبوع الماضى بسبب وباء كورونا.

وقالت شبكة "سى إن إن"، إن الدول الأعضاء فى الجمعية العامة ستطلب إجراء مداولات حول تحديين متوازيين، وهما إنهاء الوباء وإعادة تحديد الاقتصاد العالمى فى فترة ما بعد الوباء ليكون أكثر صحة للكوكب.