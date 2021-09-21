شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية تونس تعزيز آليات العمل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية تونس عثمان الجرندى العضو العربى بمجلس الأمن، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك استمرارا للتنسيق المستمر للتصدى للتحديات المشتركة، وتعزيز آليات العمل العربى ومناقشة سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وشارك وزير الخارجية سامح شكرى فى افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك فى مستهل اليوم الثانى لزيارته الحالية إلى نيويورك، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمى على "تويتر".

تبدأ الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ76 التى تنعقد بحضور قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية من مختلف دول العالم، بعد إجرائها افتراضيا الأسبوع الماضى بسبب وباء كورونا.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن الدول الأعضاء فى الجمعية العامة ستطلب منهم إجراء مداولات حول تحديين متوازيين، وهما إنهاء الوباء وإعادة تحديد الاقتصاد العالمى فى فترة ما بعد الوباء ليكون أكثر صحة للكوكب.

وترى الأمم المتحدة اللحظة الراهنة باعتبارها نقطة محورية. وقال الاستعراض الرسمى لأجندة أسبوع الجمعية العامة إن الخيارات التى يتم اتخاذها إما أن تؤمن صحة البشر والاقتصاد والبيئة لأجيال قادمة، أو تعزز الأنماط السابقة التى تدمر الطبيعة وتؤدى على الانقسام الاجتماعى.

وأضاف البيان أن تعافى شامل ومستدام ومرن من كوفيد 19 يعد أمرا حيويا لوضع العالم على المسار نحو الانتقال إلى طريق إبقاء مستوى الاحتباس الحرارى عند 1.5 درجة مئوية.

وعلى الرغم من أن إصدار الولايات المتحدة خطابا يشجع الدول الأعضاء فى الجمعية على الانعقاد بشكل افتراضى والمساعدة فى تجنب خلق بؤرة لنشر كوفيد 19، فإن جدول المتحدثين فى النقاش العام الذى بدأ الثلاثاء، يظهر أكثر من 100 رئيس دولة ورئيس حكومة يشاركون بشكل شخصى بينهم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ورئيس الوزراء الهندى نايرندرا مودى والرئيس الأمريكى جو بايدن.