شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بريطانيا بالقاهرة تبرز تطبيق قرار رفع مصر من القائمة الحمراء للسفر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم إنه سيتم رفع مصر من القائمة الحمراء للسفر للمملكة المتحدة غدا الأربعاء.



السفارة البريطانية

وأضافت فى تغريدات على حسابها على موقع "تويتر"، أن هذا القرار يعد خطوة كبيرة لدفع السياحة والأعمال ومساعدة الأفراد في السفر بحرية أكبر.

وأوضحت أنه "سواء كنت مواطنًا بريطانيًا أو مصريًا أو غير مصري، فلن تطالب بعد الآن بالحجر الصحي الفندقي عند السفر من مصر إلى المملكة المتحدة. لا تزال قواعد السفر من دول قائمة العنبر سارية. ولا تزال مجموعة من الدول فى القائمة التى تتطلب تطبيق إجراءات معنية عند السفر من وإلى المملكة المتحدة.

وأكدت السفارة أنها "تعمل الآن مع الحكومة المصرية للوصول إلى آلية تجعل شهادات اللقاح، للذين حصلوا على اللقاح في مصر، معترف بها في المملكة المتحدة.. نحن ملتزمون بفتح السفر الدولي مرة أخرى".

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة عن إصلاح شامل لقواعد السفر، وفي ظل هذه التغييرات، سيتم إلغاء القوائم الخضراء الحالية بقائمة حمراء واحدة فقط للبلدان المحظورة، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، سيتم أيضًا تقليل متطلبات الاختبار للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، حيث لن يحتاجوا بعد الآن إلى إجراء اختبار ما قبل المغادرة عند العودة إلى إنجلترا، ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم الإثنين 4 أكتوبر.

وكانت هناك أيضًا تغييرات على القائمة الحمراء مع إزالة تركيا وباكستان وجزر المالديف ومصر وسريلانكا وعمان وبنجلاديش وكينيا - مما يعني أنها ستكون مفتوحة للمسافرين دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند العودة إلى إنجلترا، وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في الساعة 4 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.