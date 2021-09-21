وزيرة الثقافة: أنشطة "حياة كريمة" نقلة حضارية غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، انطلاق الفعاليات الإبداعية بقرى مركز الوقف "المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة" وتوابعهم المراشدة بمحافظة قنا.

وذلك استكمالاً لمسيرة التنوير بقرى ونجوع الريف المصري، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقالت عبد الدايم: إن الفعاليات الإبداعية فى مبادرة حياة كريمة تعد نقلة حضارية غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث، حيث تسعى مؤسسات الدولة وبشكل فاعل في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم مفرداتها على أسس من الوعي والمعرفة لتحقيق طموحات الوطن.

وأضافت: إن المشاركة في المبادرة تتضمن برنامج فكرى وفني مكثف يهدف إلى تنمية وتطوير الوعى وتعزيز القيم الإيجابية وترسيخ قيم الولاء والانتماء واكتشاف ورعاية الموهوبين إلى جانب عدد من الأنشطة المستحدثة وفقا لاحتياجات القرى منها قوافل التوعية بأضرار الإدمان، عروض سينما الأطفال، أنشطة التوعية ضد أخطار الحريق وقضايا المياه وغيرها.

من جانبه قال هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة: إن الفعاليات بدأت بقصر ثقافة قنا بإقامة عدد من الورش، حيث نفذت ورشة عن ريادة الأعمال المجتمعية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، قدمها الدكتور الأمير حسين محمد، عضو المجلس القومي للمرأة بقنا، إلى جانب عدد من الورش الفنية والتراثية منها سجاد نول، عجينة سيراميك، رسوم للأطفال، بالإضافة لعرض سينما أطفال تفاعل معه الحضور من الورواد ، وبمركز شباب المراشدة المطور أقيم حفل لفرقة قنا للآلات الشعبية شهده محافظ قنا وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ثم تفقد الحضور معرض كتاب لإصدارت قصور الثقافة ضم عدد من العناوين فى مختلف العلوم والفنون، كما تم تفقد الورش المقامة لأهالي القرية وأعقب ذلك حفلا لفرقة قنا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مجدى إسحاق وتضمن عدد من الاعمال الوطنية والعاطفية.