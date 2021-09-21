القوى العاملة: تعيين 2516 شابًا بينهم 92 من ذوي الهمم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة قامت بتعيين 2516 شابًا بينهم 92 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمار من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأضاف "سعفان" في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم أيضًا تسجيل 18871 راغب عمل منهم 391 من ذوي القدرات وتوفير 271 فرصة عمل، كما تم استخراج 2100 شهادة قياس مستوى مهارة و2034 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

من جهته، قال محمد عيسى مدير المديرية - في تقريره للوزير بشأن إنجازات المديرية خلال أغسطس الماضي - إنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 72 منشأة، وإعادة التفتيش 128 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ77 منشأة أخرى.

وبمجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 292 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأسفر التفتيش عن تحرير 206 محاضر عمالية وبحث 58 شكوى.

وأوضح أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا بواقع 10 منح زواج بـ30 ألف جنيه، و 48 منحة مولود بإجمالي 98 ألف جنيه، و4 منح وفاة عامل بمبلغ 40 ألف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 26 ألف جنيه، وصرف خدمات طبية لـ5 عمال بمبلغ 1110 جنيهات وعمل 4 عمليات جراحية بـ17 ألف جنيه، فضلًا عن استخراج 518 شهادة قياس مستوى مهارة بإجمالي 38 ألفًا و323 جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه 250 ألفًا و433 جنيها لـ602 عامل.

وتابع أنه بمجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 9 تراخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 31 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة، أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 606 شكاوى عمالية (فصل - مطالب) تم تسوية 31 شكوى منها وديًا وإحالة 153 شكوى للمحكمة العمالية، و75 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 43 شكوى و313 ما زالت تحت البحث والدراسة.

وعلى صعيد آخر، بدأت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد اليوم قبول طلبات راغبي العمل بشركة الأعلاف الوطنية إحدى الشركات الاستثمارية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.

وأوضح أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 25 وظيفة تتمثل في مهندس كهرباء باور، ومهندس ميكانيكا، و2 مهندس زراعي من خريجي كليات الزراعة، ومحاسب، و2 فني كهرباء باور، و2 فني ميكانيكي و16 عامل تعبئة.

وأضاف أن رواتب المهندسين 3000 جنيه، وراتب الفنيين 2500 جنيه وبالنسبة للعمال 2000 جنيه، بالإضافة إلى علاوة دورية 7% سنويًا، وتأمينات اجتماعية مع توقيع عقد العمل فور بداية استلام الوظيفة، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمديرية القوى العاملة (مكتب تشغيل الخارجة) لمدة 10 أيام بدءًا من اليوم وحتى 29 سبتمبر الجاري، كما سيتم عمل مقابلة شخصية للمتقدمين بمقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد.