محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة إعادة توزيع لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، للارتقاء بالعملية التعليمية والعمل على تعظيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات وتحقيق الانضباط بالعمل بمختلف الإدارات التعليمية، خاصه مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد والتجهيزات المكثفة التى تنفذها محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم، لضمان مرور العملية التعليمية دون أي معوقات.

وأوضح راشد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحركة شملت تكليف أمل مبروك محمود مديرًا عام التعليم العام بالمديرية، وبكساوى مصطفى سيد مديرا لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، ونجوى محمد عبدالمعطى مديرا لإدارة كرداسة التعليمية، وياسر سيف النصر علي مديرا لإدارة الصف التعليمية، وناصر شعبان شحاتة مديراً لإدارة الهرم التعليمية، وجمال سعيد إبراهيم مديراً لإدارة العمرانية التعليمية.

ولفت إلى تكليف طارق عطية مديراً لإدارة أوسيم التعليمية، وسيد حسن سيد حمدان مديراً لإدارة العجوزة التعليمية، ومحمود محمد محمود خطاب مديراً لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وسيد عبدالعزيز عطية مديراً لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وخالد عبدالحميد عثمان مديراً لإدارة الحوامدية التعليمية، ومحمد عبدالودود أحمد مديرا لإدارة الوراق التعليمية، وأحمد عبدالعزيز عبدالمطلب مديرا لإدارة العياط التعليمية، والسيد عاشور محمد مديراً محمد مديراً لإدارة الشيخ زايد التعليمية.

وأضاف أنه تم تكليف مجدى محمد غنيمى مديراً محمد مديراً لإدارة شمال التعليمية، وعبدالمقصود السعيد إبراهيم، مديرا لإدارة أبو النمرس التعليمية، ورفعت عقيلى مديراً لإدارة البدرشين التعليمية، وعاطف محمد إبراهيم مديراً لإدارة الدقى التعليمية، ومحمد يحيى فريد مديراً لإدارة منشأة القناطر التعليمية، وسمير عبدالستار حجازى مديراً لإدارة أطفيح التعليمية، ويوسف رياض عبدالمعطى مديرا لإدارة الواحات التعليمية.

وتابع: "الحركة شملت حركه وكلاء الإدارات التعليمية"، حيث كلف هالة كمال عباس وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وصلاح حامد شافعي وكيل إدارة كرداسة التعليمية، وعزت محمد حسن وكيل إدارة الصف التعليمية، وحنان محمد محمد موسى وكيل إدارة الهرم التعليمية، وعلي عبداللطيف وكيل إدارة العمرانية التعليمية، ومروان غراب وكيل إدارة أوسيم التعليمية، ومجدى فهمى شديد وكيل إدارة العجوزة التعليمية، وعصام صلاح وكيل إدارة بولاق الدكرور التعليمية،

وفاتن عبدالرازق وكيل إدارة 6 أكتوبر التعليمية، ومحمد قطب وكيل إدارة الحوامدية التعليمية.