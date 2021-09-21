وزير القوى العاملة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة على لقاح مضاد لفيروس كورونا، موجهًا مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على الجرعة الأولى من اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال سعفان في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح فيروس كورونا للحد من خطر انتشاره.

من جهته، قال مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج إن العاملين بالمديرية بدأوا تلقي الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس "كورونا"، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة؛ للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين والمواطنين من مرتادي المديرية والمكاتب التابعة.

وأضاف أن أكثر من 180 من العاملين بديوان المديرية والمكاتب القريبة منها مثل أخميم والمنشاة وساقلته والمراغة ومركز التدريب المهني بسوهاج تلقوا اللقاح، واستمر العمل من العاشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء، فضلًا عن باقي المكاتب التي تلقت التطعيم بمراكز تقديم اللقاح المنتشرة بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح أنه تم تكليف مركز المعلومات بالمديرية وإدارة المتابعة والشئون الإدارية بتسهيل تسجيل العاملين لتلقي اللقاح وتولي عملية التنظيم منعًا للتزاحم، مشيدًا بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج لإنجاز هذا العمل، موجهًا الشكر للقائمين على تقديم اللقاح للعاملين وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد كبير فى الحد من انتشار فيروس كورونا وزيادة الوعي لدى جميع المواطنين.​