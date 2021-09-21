حُكم بتغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه لصالح هاني العتال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة 12 تعويضات بمحكمة شمال الجيزة، بتغريم مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق٢٠٠ ألف جنيه، لاتهامه بسبّ وقذف هاني العتال.

وذكر كمال شعيب، محامي "العتال" في بيان أن التعويض جاء في القضيتين 414، و415 لسنة 2020 كتعويض مدني عن بعض عبارات السب والقذف ضد موكله

يذكر أن الدائرة الأولى تجاري، بمحكمة استئناف شمال الجيزة، أصدرت قرارًا برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، والتي تطالب ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بإلغاء لائحة نادي الزمالك، وأقرار العمل باللائحة الاسترشادية وقالت المحكمة إنها رفضت الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.