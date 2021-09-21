الخائن والعجوز.. كواليس مقتل سيدة خنقا على يد شاب بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة عجوز بلغت من العمر عتيا عثر عليها مقتولة خنقا داخل شقتها ووجود آثار بعثرة في محتويات غرفتها. لغز عكف رجال المباحث على فك طلاسمه فجاءت الإجابة "القاتل ليس غريبا".

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطاراً من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بورود بلاغاً مفاده بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها، بنطاق القسم.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية توصلت إلى أن العجوز عمرها 80 سنة، ولديها 4 أبناء وتقيم بمفردها بالشقة محل الجريمة.

يوم الجريمة توجه إليها فني إلكترونيات، عشريني العمر، لمسكن العجوز لكونه معتاد إصلاح " الكهرباء، الدش"، لها، وعلى علم بإقامتها بمفردها، وطرق باب شقتها، ولدى فتحها، كتم أنفاسها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

توجه العشريني إلى غرفة نوم السيدة وسرق مبلغ 5 ألاف جنيه، وهاتفها المحمول، وشاشة تلفاز وفر هاربا.

أعدت مأمورية بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تمكنت من ضبطه وإعادة المسروقات.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء رجب عبد العال الذي أحاله إلى النيابة العامة للتحقيق.