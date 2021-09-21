شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: وفد علمى من نيجيريا يزور المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بمركز البحوث الزراعية، وفدا علميا من دولة نيجيريا، في إطار التوأمة البحثية بين المعاد والمعامل المماثلة بالدولتين.

ورافقت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، الوفد خلال تفقده أقسام المعمل، حيث تم الإطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة.

كما استعرضت خلال عرض تقديمي حول المعمل، ما يقدمه من خدمات مختلفة في سلسلة الرقابة على سلامة الغذاء ودوره محليا ودوليا أمام الوفد النيجيري بمعهد بحوث صحة الحيوان.

وأشاد الوفد الممثل لدولة نيجيريا بما شهده في المعمل من تكنولوجيا متطورة في المعمل والجهات الأخرى بمركز البحوث الزراعية مما يعجل بالدفع إلى الإسراع في التعاون بين الجانبين المصري والنيجيري في هذه المجالات.