شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ناعيا المشير حسين طنطاوى: وهب حياته لخدمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بخالص الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء صباحاً، مؤكداً أنه رجل المهام الصعبة ذو الرؤية الثاقبة والذى تحمل الكثير في سبيل وطنه.

وقال اللواء محمود شعراوي، فى بيان اليوم، إن مصر فقدت اليوم واحداً من أهم الرموز العسكرية المتميزة الذى وهب حياته لخدمة الوطن فى أكثر الأوقات العصيبة من تاريخ الوطن الغالى ضارباً أعظم المثل في التفاني والشجاعة والإقدام، سائلا الله العلى القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

