شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعتمد 36 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة اختبار (36) محفظًا ومحفظة متطوعين ( المجموعة الحادية والعشرون) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2491) محفظًا ومحفظة، فى إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعى.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه يجرى إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :

1.

مايسة فتحي قطب عبد السلام

المنوفية

2.

شروق سعيد السيد أحمد

المنوفية

3.

أسماء صبري عبد المعطي

المنوفية

4.

أميرة أحمد مصطفى الليثي

المنوفية

5.

هناء علي شحاتة الدبي

المنوفية

6.

إلهام عيد رمضان بدير

المنوفية

7.

دينا عاطف رجب عطية

المنوفية

8.

بسمة عبد الرحمن السيد

المنوفية

9.

عبير صلاح محمد الفقي

المنوفية

10.

طه فؤاد إبراهيم حجاج

المنوفية

11.

فاطمة عبد العزيز سليمان القط

المنوفية

12.

محمد مصطفى السيد إسماعيل

المنوفية

13.

لمياء نصر علي شكر

المنوفية

14.

رقية عبد المنعم محمد نوفل

المنوفية

15.

آيات شاكر عبد الغفار إسماعيل

المنوفية

16.

تهاني سميح عبد الله خطاب

المنوفية

17.

هناء أحمد حسن أحمد

المنوفية

18.

آية علي عبد الحميد سرحان

المنوفية

19.

ياسمين رضا السيد الديب

المنوفية

20.

رؤى راضي أحمد محمود

المنوفية

21.

شيماء ممدوح محمد الحبشي

المنوفية

22.

رسمية فتحي موسى زايد

المنوفية

23.

نجلاء شعبان علي الشاعر

المنوفية

24.

سومية شعبان محمد غنيم

المنوفية

25.

أميرة محمد عبد الظاهر عامر

المنوفية

26.

آية عبد الستار شحاتة

المنوفية

27.

سماح عبد العظيم حمزة

المنوفية

28.

سمر صبحي محمود عمارة

المنوفية

29.

شيماء كمال أحمد طيبة

المنوفية

30.

نجوى علي طه نصار

المنوفية

31.

هاجر محمد حمزة خليفة

المنوفية

32.

هدى هليل محمود الأقرع

المنوفية

33.

هند حامد محمود الشامي

المنوفية

34.

إسعاد ربيع عبد الحميد يونس

المنوفية

35.

رضا همام السيد النجار

البحر الأحمر

36.

هناء عمر أبو المجد قاسم

الأقصر