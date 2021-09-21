شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تنعى المشير طنطاوى: مسيرته الوطنية حافلة بالتفانى والمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية ومجلس البطارقة والأساقفة الكاثوليك في مصر، المشير محمد حسين طنطاوى، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان الكنيسة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي توفي بعد مسيرة وطنية رائعة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء".

واختتمت الكنيسة بيانها "نصلى إلى الله القدير أن يمنح أهل سيادته الصبر والرجاء".