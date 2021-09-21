شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل مطران القدس بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى، وبرفقته عدد من الآباء الرهبان وإحدى الراهبات ممن يخدمون مع نيافته.

وعرض مطران القدس على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بأوضاع الخدمة فى إيبارشية الكرسى الأورشليمي.

وفى سياق متصل، استقبل قداسته اليوم الثلاثاء، الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وزميل كلية الدفاع الوطني ورئيس اللجنة التنفيذية للحريات الدينية.