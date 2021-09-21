وزير الخارجية ينعى المشير طنطاوى: ساهم بقيادته الحكيمة فى العبور بمصر لبر الأمان

وأكد وزير الخارجية فى بيان صادر عن المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية، أن مصر فقدت اليوم قامة من قامات العمل الوطني المُخلص، ورمزًا من رموز القوات المسلحة المصرية، أفنى حياته دفاعًا وتفانيًا عن هذا الوطن وقضاياه؛ فكما كان المشير طنطاوي بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة الذين ساهموا بجهدهم المخلص في صنع السلام، ساهم أيضًا بقيادته الحكيمة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة تاريخية شديدة الدقة شابتها ظروف استثنائية كادت تحدق بالوطن ومقدراته.