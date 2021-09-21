شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 612 حالة إشغال بالعياط وحملات لمنع تحويل شقق سكنية لمحلات بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بعدة مناطق، من بينها العياط، أسفرت عن مصادرة 612 حالة إشغال لمحال ومقاهي وتم ايداعهم بديوان عام مجلس مدينة العياط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من محمود فؤاد رئيس مركز العياط، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لمواجهة التعدى على الطريق العام والالتزام بالإجراءات الاحترازية بعدم تقديم الشيشة للمواطنين ومواجهة مخالفات المقاهي والكافيهات.

كما قام مركز منشأة القناطر بـ"كلبشة" السيارات المتعدية على الطريق العام بالانتظار الخاطئ، وذلك بمنطقة الموقف القديم بمنشأة القناطر بمتابعة من محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر.

وتواصل جهود حى العمرانية لتنفيذ أعمال التطوير الجارية بنطاق الحى بشارع ناصر الثورة وشارع الظافر المتفرع من شارع الهرم وشارع عبد الرحمن حسني وشارع الجابري من شارع ناصر الثورة، حيث يتم رصفها بعد إزالة التعديات وتوسعة الشوارع.

وشنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام) حملة لإزالة مخالفات تحويل الوحدات السكنية من الغرض السكني الي الغرض التجارى، أسفرت الحملات عن إزالة مخالفات تحويل وحدات سكنية لمحال تجارية بالقطع ن ، ز وجاري استكمال تكثيف الحملات بالقطاع بمتابعة من تيسير عبدالفتاح رئيس الحي وتوفيق جمال رئيس القطاع.