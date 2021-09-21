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لدعمه العملية التعليمية.. البابا تواضروس يتسلم درع وزارة التربية والتعليم

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القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وزميل كلية الدفاع الوطني ورئيس اللجنة التنفيذية للحريات الدينية.

 

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وأعرب قداسة البابا عن تقديره للجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير التعليم والارتقاء بكافة أطراف العملية التعليمية.

ودار خلال اللقاء حديث حول الأنشطة المشتركة بين الوزارة والكنيسة، وكذلك مناقشة ما تم حتى الآن في مشروع تدريب 1000 مدرس تربية دينية مسيحية، الذي تقوم به الوزارة بالاشتراك مع الكنيسة القبطية، ضمن مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي، حيث تم عقد تسعة ملتقيات تدربية لمدرسي التربية الدينية المسيحية بإجمالى 1262 مدرسا.

 

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وفى نهاية اللقاء قدم قداسته للدكتورة راندا أيقونة زيارة العائلة المقدسة، وقامت بدورها بإهداء قداسته درع الوزارة تقديرًا لدوره الفعال في دعم العملية التعليمية ورعايته لحقيبة الحريات الدينية.

 

وحضر اللقاء الدكتور عبدالله حنا خبير مادة التربية الدينية المسيحية بالوزارة والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالمركز الإعلامي والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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