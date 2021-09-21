نقابات مهنية وعمالية تنعى المشير محمد حسين طنطاوى: نموذجا للوطنية

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين بخالص التعازي إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلي قادة القوات المسلحة ولشعب مصر العظيم في وفاة المشير المغفور له بإذن الله محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، مؤكدا إنه كان نموذجا للوطنية ومثال «صلب» للعسكرية المصرية.

وقال «خليفة»، في نص برقيته إلي الرئيس السيسي:« بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كل أعضاء مجلس نقابة المهن الزراعية وجموع المهندسين الزراعيين في أنحاء مصر، أتقدم بخالص التعازي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قادة القوات المسلحة المصرية ورجالها الأبطال، ولشعب مصر العظيم، في وفاة المشير «طنطاوي».

ونعى محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد حياه حافله حيث أفنى الفقيد حياته في خدمة الوطن، وتولى مسئولية البلاد في مرحلة حرجة واجه خلالها كافة التحديات بكل حكمة واقتدار.

كما نعى الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، والنقابة العامة للكيماويات في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، سائلاً لأهله الصبر والسلوان.

وقال الكيمائي عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربى، رئيس "النقابة العامة": "كان من أخلص أخلص أبناء هذا الوطن، وأحد رموز العسكرية الذي وهب حياته لخدمة بلاده لأكثر من نصف قرن، والذي ينطبق عليه قول الله تعالى:مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا"، مؤكدا على التاريخ الحافل بالبطولات للفقيد.

من ناحيتها، نعت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، مؤكدة أن مصر فقدت رجلا وطنيا مخلصا تولى شئون مصر في أصعب الظروف، وتصدى بكل حكمة وحنكة للعديد من المخاطر إبان هذه الفترة، قائلا: المشير طنطاوى كان بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأحد رموز العسكرية الوطنية ،ومثال يحتذى به في الشرف والأمانة وحب الوطن.

وتقدم خلف الزناتي بخالص التعازي لأسرة المشير طنطاوي والرئيس عبد الفتاح السيسي وأسرة العسكرية المصرية والشعب المصرى، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

فيما نعى مجلس إدارة النقابة العامة للنقل البرى، برئاسة جبالي المراغي ،وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.