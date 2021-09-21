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شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب شفرة حرب أكتوبر.. وداعا البطل أحمد إدريس (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسرة الصول أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية، وفاته اليوم الثلاثاء، بمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية عن عمر يناهز 84 عاما.
ويعد الصول أحمد محمد أحمد إدريس، ابن النوبة من قرية توماس وعافية بمحافظة أسوان، صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة فى حرب أكتوبر، وقبل سنوات قليلة لم يكن أحد يعلم بخطة شفرة حرب أكتوبر ووصفها بأنها: "من الأسرار العسكرية"، حتى جاء تكريم الرئيس السيسى على جهوده فى هذه الحرب.