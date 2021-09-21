صاحب شفرة حرب أكتوبر.. وداعا البطل أحمد إدريس (إنفوجراف)

ويعد الصول أحمد محمد أحمد إدريس، ابن النوبة من قرية توماس وعافية بمحافظة أسوان، صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة فى حرب أكتوبر، وقبل سنوات قليلة لم يكن أحد يعلم بخطة شفرة حرب أكتوبر ووصفها بأنها: "من الأسرار العسكرية"، حتى جاء تكريم الرئيس السيسى على جهوده فى هذه الحرب.