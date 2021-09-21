شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام ينعى المشير طنطاوى: كان قائدا حكيما ورجلا من أبطال مصر المخلصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار حمادة الصاوى النائب العام، الراحل المشير محمد حسين طنطاوي الذى وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء كبيرة قدمها لمصر.

وقال النائب العام: بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} المستشار حماده الصاوي النائب العام ينعي رجلًا من أبطال مصر وقائدًا حكيمًا من خُلَّص أبنائها، فقيد مصر كلها المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي بذل كلَّ غالٍ ونفيسٍ في الدفاع عن الوطن بكل عزةٍ وكرامةٍ متحملًا المسئولية بكل صدق وشرف، بشجاعة المبصر وصبر الحكماء.

وأعرب المستشار حمادة الصاوي النائب العام باسمه وباسم كافة أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.