شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى ينعى المشير محمد حسين طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وأعرب وزير الطيران المدني، عن خالص العزاء لأسرته، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر، وأن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الحداد الرسمي لوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وإطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة الهايكستب العسكرية لدوره التاريخي في مصر.