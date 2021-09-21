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رجال الأمن يؤمنون ممرات اللاعبين باستاد برج العرب قبل لقاء السوبر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المحلى، المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء، انتشر رجال الأمن باستاد برج العرب الذي يشهد المباراة، حيث انتشر رجال الأمن لتأمين ممرات اللاعبين وأمام غرف ملابس الفريقين.

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية طاقم التحكيم المكون من "مصطفى غربال حكم ساحة، وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين والياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو، وبن براهم الحلو مساعد حكم فيديو".

وشكلت المجموعة غرفة عمليات لمتابعة أحداث المباراة، وتأمين ممرات اللاعبين والمقصورة الرئيسية، حيث تتم عملية التأمين عن طريق "الدوائر الأمنية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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