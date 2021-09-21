شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء أسنان الجيزة تبدأ تطعيم أعضائها بلقاح كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت نقابة أطباء الأسنان الفرعية بمحافظة الجيزة، تطعيم أطباء الأسنان وأسرهم بلقاح فيروس كورونا، بالتعاون مع الوحدة الصحية بمنطقة الطالبية، برئاسة الدكتورة أمانى مختار وكيل الوحدة الصحية، وذلك بمقر النقابة الفرعية.

وأوضح أحمد الشيال أمين نقابة أطباء أسنان الجيزة، أنه تم تطعيم 30 جرعة أولى من لقاح استرازينيكا وعدد 42 جرعة أولى من لقاح سينوڤاك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تحديد موعد آخر لاستقبال الدفعة التانية من الأطباء الراغبين في تلقي التطعيم وأسرهم وكذلك تحديد نوع اللقاح قبل الموعد حسب الإتاحة، مشيرا إلى أن النقابة ستكرر تطعيم الأعضاء كلما تقدم 60 طبيبا وأسر الأطباء بطلب لتلقى التطعيم.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بمحافظاتى المنوفية والسويس اليوم الثلاثاء، بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم فى التسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة لتلقى لقاح فيروس كورونا فى نفس اليوم، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث تم تسجيل 36 ألفا و355 مواطنًا على الموقع الإلكترونى.