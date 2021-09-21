شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعات الخاصة: السماح للطلاب المتخلفين عن سداد المصروفات بالتقدم المباشر للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إنه تقرر السماح للطلاب المتخلفين عن سداد المصروفات بالجامعات الخاصة المقبولين بها خلال تنسيق المرحلة الأولى بعد نهاية تنسيق المرحلة الثانية، بالتقدم المباشر إلى الجامعات، وذلك تيسيرا على الطلاب فى الالتحاق بالجامعات الخاصة.

وأوضح الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة ستنطلق بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، وبعد حصر كل الأماكن الشاغرة الموجودة بكل الجامعات الخاصة لإتاحتها للطلاب وذلك حتى لا يسجل الطلاب رغبات بكليات اكتملت الطاقة الاستيعابية بها، بالإضافة إلى الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات.

وأغلقت الجامعات الخاصة أمس الإثنين 20 سبتمبر، باب سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين، وذلك بحسب الجدول الزمنى الذى أعلنته أمانة مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالى.