شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل غدا 7809 ركاب على متن 67 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا الأربعاء، 67 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 7809 ركاب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من (دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، فرانكفورت، أبوظبي، موسكو، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن)، بالإضافة إلى 21 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم وأسيوط، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7809 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.