شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى يدعو إلى إدانة الانتهاكات فى إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى إدانة الانتهاكات فى إثيوبيا، ومناطق أخرى تشهد صراعات قبلية وإقليمية، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 76.

والأسبوع الماضى، أصدر الرئيس الأمريكى، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع فى إثيوبيا.

وقال البيت الأبيض فى بيان صدر حينها: "اتخذ الرئيس بايدن مزيدا من الخطوات للرد على الصراع الدائر فى شمال إثيوبيا، الذى تسبب فى واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم، حيث يحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى المساعدة الإنسانية ويعيش ما يقرب من مليون شخص في مجاعة".