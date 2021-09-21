شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أهالى قرية المشير طنطاوى: ساعد ببناء 50 منزلا وإنحاز للشعب فى 2011.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى ”الخليج 365” محمود جمال أحد أفراد عائلة المشير طنطاوى، والذى قال إن المشير فى مقام خاله، مؤكداً أنه رحمة الله عليه يعد عميد عائلة مجاهد، مضيفاً أن المشير طنطاوى من الوجوه البشوشة ذات الأخلاق العالية التى نفتخر بها جميعا، مشيرًا إلى أن المشير طنطاوى ولد فى حى عابدين، وعلى الرغم من عدم زيارته للقرية إلا أنه كان دائم الدعم للقرية.

وأضاف محمود جمال، أن المشير طنطاوى ساعد فى بناء 50 منزلا من المنازل المتضررة بالقرية من أحد كشور ترعة القرية، مشيراً إلى أن المشير طنطاوى التحق بالكلية الحربية عام 1952، موكداً على أن المشير شارك فى حرب 73 كذلك حرب تحرير الكويت، وأكد على أن المشير طنطاوى إنحاز إلى الشعب فى أحداث 2011 وقام بتطوير المصانع والمعدات العسكرية.

وفى نفس السياق، استقبلت أسرة المشير محمد حسين طنطاوى بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء فى الراحل، من مسقط رأس أسرته بقرية أبو سمبل بالنوبة فى محافظة أسوان، واتشحت القرية بالسواد حزنا على المشير طنطاوى، الذى وافته المنية صباح اليوم، حيث كان المشير طنطاوى يتردد على زيارة القرية للاطمئنان على والده ثم زيارة شقيقة بعد ذلك.

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر، ونعت رئاسة الجمهورية المغفور له المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.