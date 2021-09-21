شكرا لقرائتكم خبر عن أداء صلاة الجنازة على المشير محمد حسين طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منذ قليل عدد من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة ورجال الجيش صلاة الجنازة على المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، وذلك بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يتم إقامة جنازة عسكرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدا لنقل الجثمان إلى مثواة الأخير بمقابر القوات المسلحة.