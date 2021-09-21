بث مباشر.. جنازة المشير حسين طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد المشير، ليتقدم جنازة المشير طنطاوي.

جاء ذلك في نبأ عاجل، بثته فضائية إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء.

توفي، صباح اليوم، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عاما.

وتخرج المشير طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

ويمكن لقراء الخليج 365 متابعة البث الحي لمراسم الجنازة