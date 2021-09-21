انخفاض 5 درجات وأمطار بنسبة 60%.. الخريف يبدأ غدا (طقس أول 6 أيام)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غدا الأربعاء وحتى الاثنين 27 سبتمبر.

ويوافق غدا الأربعاء أول أيام فصل الخريف فلكيا معلنا انتهاء فصل الصيف وتغير الظواهر الجوية المسيطرة.

وقالت الأرصاد، في بيان، الثلاثاء، إنه يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

واعتبارا من يوم الخميس المقبل 23 سبتمبر تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 إلى 3 درجات مئوية.

وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة حتى الساعة السابعة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

طقس الخميس

أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30 إلى 60% تقريبا.

طقس الجمعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 40 إلى 60% تقريبا.