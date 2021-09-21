العثور على جثة عجوز داخل فندق شهير بالعجوزة.. ومفتش الصحة يكشف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة عجوز داخل فندق شهير بمنطقة العجوزة.

تلقى العميد هاني الشعراوي رئيس قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز داخل إحدى الفنادق الشهيرة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة "ز.ي"، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود إصابات ظاهرية.

تقرير مفتش الصحة أفاد بأن وفاته إثر تعرضه لهبوط بالدورة الدموية وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.