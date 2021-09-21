ضبط 3 مليون قرص لعقاقير ومنشطات مجهولة المصدر بحوزة شخص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 مليون قرص لعقاقير ومنشطات مجهولة المصدر بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من العقاقير والمنشطات مجهولة المصدر).

وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار بالمنشطات، وتم بإرشاده ضبط مخزن خاص به، عثر بداخله على (3 مليون قرص من العقاقير والمنشطات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.