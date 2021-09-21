محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي لتقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على المواطنين.

كانت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت بقيام (شخصين، مقيمان بنطاق محافظتي الشرقية والدقهلية) بالاتفاق فيما بينهما على ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق محافظتي الدقهلية والشرقية والمحافظات المجاورة على عملائهما بهدف تحقيق الاستفادة المادية متخذان من مسكن أحدهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي وتبادلا الأدوار فيما بينهما حيث يتولى أحدهما تقليد العملات وقيام الثاني بترويج تلك العملات على عملائهما وأعلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن امتلاكهما لكميات كبيرة منها ويرغبا في بيعها لراغبي التعامل بها، واقتسام حصيلة نشاطهما الإجرامي فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديريتي أمن الدقهلية والشرقية ضبطهما، وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط (317 ورقة مالية مقلدة - 21 ورقة مطبوع عليها وجهى العملات فئات مختلفة "وطنية – أجنبية" معدة للتجهيز والتقطيع تمهيداً لترويجها على عملائهم- جهاز حاسب آلي "محمول"- طابعة ألوان متعددة الأغراض والمستخدمة في طباعة العملات الوطنية المقلدة- كمية من الورق الأبيض المستخدم في عملية الطباعة – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي صحيح من حصيلة نشاطهما الإجرامي-وبفحص هواتف المحمول وجهاز الحاسب الآلي تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي).

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، كما اعترف أحدهما بقيامه بتقليد العملات الوطنية مستخدماَ جهاز الحاسب الآلي والطابعة المضبوطين بمسكنه وحيازتهما للعملات الوطنية المقلدة بقصد ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهز وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وترويج العُملات الوطنية والأجنبية وترويجها.