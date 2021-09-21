ضبط شخص يتاجر بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين، أحدهم مقيم بمحافظة الدقهلية والأخر "يعمل بإحدى الدول")، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها أحدهما "بالدولار الأمريكي".

ويُقوم بإرسالها للثاني على حسابه بأحد البنوك والذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين داخل البلاد مـقابل حصولهما على عمولة عن كل حوالة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتحرى عنه (المتواجد حالياً خارج البلاد) كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (100) ألف دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم تحويل الأموال بطرق غير مشروعة.