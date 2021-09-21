ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم) يفيد بأنه عقب عودته اكتشف كسر باب الشقة وسرقة (مبلغ مالي – مشغولات ذهبية) من داخل مسكنه ووجود كسر بكالون الباب الرئيسي.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه - المشغولات الذهبية)، كما أضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه في سداد ديونهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.