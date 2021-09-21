شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: استمرار تعديلات مواعيد تشغيل محطة المرج الجديدة حتى 11 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو استمرار إغلاق محطة المرج الجديدة بداية من الساعة الحادية عشر ونصف مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى لاستكمال أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى المحطة .

وأضافت شركة المترو تشغيل القطارات بمحطة المرج الجديدة بالخط الأول ينتهى يوميا 11.30 مساء بدلا من الواحدة صباحا، كما يبدأ تشغيلها كل يوم السادسة صباحا بدلا من 5.15 صباحا، وأن هذه التعديلات مستمرة حتى 11 أكتوبر المقبل.

وتقوم أولى الرحلات من المحطات الإنتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5:15 ص عدا محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة السادسة صباحا بشكل مؤقت حتى 11 أكتوبر المقبل.

كما تقوم أخر رحلة بالخط الأول من محطة حلوان الى المرج القديمة الساعة 11:30 م واخر قطار من محطة المرج الجديدة الى محطة حلوان الساعة 11:15 م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 م، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥ م ومن محطة العتبة الساعة 11:55م .

كما يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م .