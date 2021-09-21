شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يقدم التعازى للرئيس السيسى فى وفاة المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وتقام اليوم، جنازة عسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى، وذلك من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكبار رجال الدولة.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.