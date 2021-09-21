شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد مبنى التشغيل والتحكم لنفق الشهيد "أحمد حمدى 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، كما تفقد مبنى التشغيل والتحكم بنفق الشهيد أحمد حمدى 2 من الجهة الشمالية، وإعطاء إشارة بدء التشغيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة السويس لافتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وتجرى فعاليات الافتتاحات الجديدة فى محافظة السويس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.