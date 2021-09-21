شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تعزى مصر حكومة وشعبا فى وفاة المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالتعازى فى وفاة المشير طنطاوى، وقالت فى تغريدة على موقع "توتير": "يتقدم مجتمع السفارة الأمريكية بأحر التعازى إلى مصر حكومةً وشعباً فى وفاة المشير طنطاوى".



السفارة الأمريكية

وأضافت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى تغريدتها: "نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية الاستراتيجية".

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.