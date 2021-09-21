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السفارة الأمريكية بالقاهرة تعزى مصر حكومة وشعبا فى وفاة المشير طنطاوى

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القاهرة - سامية سيد - تقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالتعازى فى وفاة المشير طنطاوى، وقالت فى تغريدة على موقع "توتير": "يتقدم مجتمع السفارة الأمريكية بأحر التعازى إلى مصر حكومةً وشعباً فى وفاة المشير طنطاوى".

 


السفارة الأمريكية

 

وأضافت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى تغريدتها: "نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية الاستراتيجية".

 

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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