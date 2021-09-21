شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق التراس: المشير طنطاوى وهب حياته لخدمة الوطن لأكثر من نصف قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، التعزية فى وفاة المشير محمد حسين طنطاوى، حيث قال إنه ببالغ الحزن والأسي وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس المجلس العسكرى الأسبق، حيث إنه قاد مصر فى أحلك ظروفها فى التاريخ المعاصر، ووهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، والذى سيظل راسخًا فى ذاكرة ووجدان الشعب المصرى لدوره عسكريًّا وسياسيًّا فى الحفاظ على سلامة واستقرار الدولة المصرية".

وقدم الفريق التراس، خالص العزاء للقوات المسلحة المصرية الباسلة ولأسرة الفقيد ولجموع الشعب المصرى، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.