شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينشر بعد قليل نتيجة الثانوية العامة دور ثانى والاستعلام برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 بعد قليل نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني حيث يتاح للطالب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثان برقم الجلوس.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثانى والبالغ عددهم قرابة 140 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أن أعمال التصحيح تمت على غرار الدور الأول بشكل إلكترونى وفق نماذج إجابات.

فيما ينشر الخليج 365" نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، في إطار الحرص لى تقديم الخدمات لقراءة، حيث يستطيع الطالب الاستعلام على النتيجة فور اعتمادها ونشرها على موقع الخليج 365"، وتأتى خطوة نشر النتيجة من قبل الخليج 365" بعد حصول المؤسسة على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى للدورين الأول والثانى.

