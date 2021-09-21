شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى عن الاهتمام بشبكات الطرق: نضع أسسا حقيقية للتنمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من جميع الخدمات المقدمة لمنطقة الرويسات فى جنوب سيناء، قائلا: "مش بس الطرق شوفوا الصرف الصحى ومياه الشرب وباقى الخدمات دى القرية كلها 5 آلاف، وده من حساب الطرق، ميفوتكش ..أى شركة منسبش حاجة حتى لو خارج التخطيط بس ادوني خبر".

وحول اهتمام الدولة بشبكة الطرق، قال الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية: "شبكة الطرق مهتمين بيها كدولة سواء سيناء أو باقى الجمهورية وحجم الطرق اللى اتعمل 7 آلاف كيلو تجاوزنا هذا الرقم بكتير قوى وأرجو إعلان هذا الرقم بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة المجتمعات وما يحدث في سيناء فقط اللى بيتعمل للناس اللى بيتحركوا في سيناء هيبقى ليه تأثير كبير قوى والربط بين شرق وغرب القناة بالطرق دى ..احنا بنتكلم عن حجم الطرق في خلال سنتين نكون خلصنا المخطط كله والشبكة اللى بتكلم عليها في سيناء سواء تنمية عمرانية أو سياحية او زراعية".

وكشف الرئيس السيسي عن محطة بحر البقر خلال الأيام المقبلة، معلقا: "اللى هتضيف 5.6 مليون متر مياه يوميا معالجة ثلاثية متطورة اللى اتكلمنا عنها قبل كده"..حجم كبير جدا من الزراعة يصل إلى 500 ألف فدان وبقول للقوات المسلحة أثناء عمل الشركات أمنوهم علشان الأشرار، وعلشان بنضيف نصف مليون فدان بنظم متطورة وما يستتبعه تواجد سكاني وفرص عمل علشان الأشرار يعرفوا إننا هنأمن ده بشكل قوى".

وتابع الرئيس: "شوفوا حجم المحاور اللى اتعملت من الدلتا والقاهرة إلى سيناء وربطت بشكل قوى وعميق بين شرق وغرب القناة.. يمكن الناس تتصور إننا مبالغين في الطرق والكبارى ولكن لازم يكون فيه حرية لحركة البضايع والناس والاشغال وكل شيء سهل على امتداد الرقعة المعمورة في مصر..على آخر السنة هنفتتح منطقة الفرافرة وتوشكى وشرق العوينات 1070 كيلو اخر العام الجارى".

وشدد الرئيس على أن اهتمام الدولة بالطرق والشبكات من أجل وضع أسس حقيقية للتنمية على امتداد أرض مصر، و"أن حجم العمل اللى بيتم ضخم وبشكل غير مسبوق واللى خلص ضخم، واللى فاضل مش كتير قوي ويبقا قدرنا نعمل شبكة طرق غير اللى كان موجود قبل كده غير اللى بنرفع كفاءته".