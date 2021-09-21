شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى ومن المقرر أن تكشف الوزارة عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثانى والبالغ عددهم قرابة 140 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أن أعمال التصحيح تمت على غرار الدور الأول بشكل إلكترونى وفق نماذج إجابات.

فيما ينشر الخليج 365" نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، في إطار الحرص لى تقديم الخدمات لقراءة، حيث يستطيع الطالب الاستعلام على النتيجة فور اعتمادها ونشرها على موقع الخليج 365"، وتأتى خطوة نشر النتيجة من قبل الخليج 365" بعد حصول المؤسسة على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى للدورين الأول والثانى.