شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى ناعيا المشير طنطاوى: فقدت اليوم أبا ومعلمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشير محمد حسين طنطاوى، الذى وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تدوينه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.

إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

بسم الله الرحمن الرحيم.. "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا"... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي: المشير طنطاوى قاد مصر بإخلاص شديد وتفان وحكمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشير طنطاوي تولى المسؤولية منذ 2011 وحتى تسليم السلطة بعد 2012، مضيفا: "دى شهادة للتاريخ إنه قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وتفان شديد وحكمة شديدة جدا أدت إلى أن الدولة المصرية التي كانت معرضة للانهيار وحرب أهلية كاملة فى عبورها بأقل حجم من الأضرار التي تقابل دولة في مثل هذه الظروف".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سيناء، المشير طنطاوي كان بيقول دائما:"ماسك جمرة نار في ايدي بتولع ايديا ومش قادر اسيبها ولو سيبتها هتحرق الدنيا دى الشعور اللى عاش بيه على الأقل فترة السنة ونص اللى كان المجلس العسكري تولى فيها المسؤولية وكانت فترة صعبة جدا جدا.. ودى شهادة للتاريخ وله وهو في ذمة الله وربنا سبحانه وتعالى سيحاسب الناس".

الرئيس السيسى: إطلاق اسم المشير حسين طنطاوى على قاعدة الهايكستب العسكرية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق اسم المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، على قاعدة الهايكستب العسكرية.

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء: "المشير حسين طنطاوى توفى في نفس يوم وفاة الزعيم أحمد عرابى.. وتم إعلان الحداد الرسمي والوطنى بهذه المناسبة.. وأيضا إطلاق اسم المشير حسين طنطاوى على قاعدة الهايكستب العسكرية تقديرا واحتراما لدور هذا الراجل العظيم في تاريخ مصر.

وزيرة الصحة: ميكنة جميع الوحدات الصحية المشاركة بمنظومة التأمين الصحى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 تتعامل معه الدولة باعتباره أحد حقوق الإنسان، موضحة أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تشمل 5 محافظات، وخلال في التطبيق كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم اقتصار على محافظات القناة فقط، والإرادة السياسية تتحدى بدخول الأقصر واسوان مع محافظات القناة ضمن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نشهد الإطلاق التجريبى لمشروع التأمين الصحى الشامل في محافظات السويس وجنوب سيناء، ونتذكر تدشين هذا المشروع من قبل الرئيس السيسى في يوم 26 نوفمبر عام 2019، وتدشينه الإسماعيلية والاقصر في شهر فبراير منذ هذا العام، متابعة: "تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في منظومة التأمين الصحى الشامل حيث يضم 52 مستشفى و310 وحدة صحية، وتجهيز 90 منشأة طبية وفقا لمعايير الجودة والاعتماد القومية.. ويصل إجمالي عدد الخدمات المقدمة للمواطنين وفق هذه المنظومة إلى 6 ملايين ونصف مليون خدمة، وتم إجراء 82 ألف 500 جراحة متقدمة.. واستحداث هياكل تنظيمية لتحقيق التحول المالى والإدارى ونقل الأصول والأطقم الطبية، وتعزيز كفاءة الانفاق ونظم التتبع للمؤشرات الصحية، والكثير من الوحدات والمستشفيات تم تطويرها، وصولا إلى التدريب الكامل لعدد من المواطنين المشاركين في هذه المنظومة".

التعليم: بدء إجراءات التعاقد بالحصة عن طريق الإدارات التعليمية

قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن إجراءات التعاقد بالحصة لسد العجز والتطوع استعدادا للعام الدراسي الجديد، يبدأ من الآن من خلال موجه أول المادة بالإدارة التعليمية على مستوى المديرية، لافتا إلى أن العمل بالحصة يتم وفق التخصصات المطلوبة فى كل مادة وحسب الأعداد التى تحتاجها المدارس فى الإدارة التعليمية.

فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن الأولوية في اختيار الأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لسد عجز المعلمين في المدارس، من لهم خبرة، موضحة أنه سيتم تقديم أوراق هؤلاء لطلب العمل في المدارس عبر الموجهين عن كل مادة في الإدارة التعليمية، أو تقديم الأوراق إلى الإدارة التعليمية، على أن يقدم كل ما يرغب فى العمل من المعلمين ضمن الـ36 ألف معلم، أن يقدم ما يثبت أنه سبق وعمل معلما.

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائي والإعدادي والثانوي).

وكالة الأنباء السودانية: إحباط محاولة انقلابية

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن إحباط محاولة انقلابية فى البلاد، وقال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة فى تصريح (لسونا) أن القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما.