شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء ناعيا المشير طنطاوى: أفنى حياته فى الدفاع عن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكد "شاكر" أن المشير طنطاوى رجلاً من رجال مصر الأوفياء الذى أفنى حياته في الدفاع عن الوطن، وشارك في العديد من المعارك التي خاضتها مصر لاسترداد أراضينا والحفاظ عليها ، وقاد سفينة الوطن فى وقت عصيب بحكمة بالغة حتى بر الأمان، وقدم نموذجًا يحتذى به للأجيال القادمة.

وتقدم الوزير بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وللمؤسسة العسكرية وجموع الشعب المصري، داعياً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.