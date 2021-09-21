شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد قطان ناعيا المشير طنطاوى: قاد مصر فى أحلك الظروف بعد ثورة 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي السفير أحمد قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية، المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة، الذى وافته المنية، فجر اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا.‏



تغريدة احمد قطان

وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر" :"أحر التعازي لمصر رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي الذي قاد مصر في أحلك الظروف بعد ثورة 2011 إلى أن وصل بها إلى بر الأمان وهو رجل وطني من طراز فريد عرفته عن قرب لسنوات طويلة وادعو الله ان يسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون #السعودية ومصر ايد واحدة".

وانتقل إلى رحمة الله- تعالى- المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ86 عاما.

يشار إلى أن المشير طنطاوي، ولد في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 1935 تخرج في الكلية الحربية المصرية في العام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حروب 1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وعمل المشير الراحل ملحقا عسكريا لمصر في باكستان في العام 1975 ثم في أفغانستان.

وفي العام 1991، عين المشير طنطاوي في منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وحصل على رتبة المشير بعد ذلك بعامين، و في 11 فبراير 2012، تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في الأول من يوليو 2012.