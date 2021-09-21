شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة: سفر ووصول 345 رحلة لنقل 38 ألف راكب على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، سفر ووصول 38 ألف راكب، وذلك على 345 رحلات جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: تشهد صالات المطار خلال الـ24 ساعة، وصول 160 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالى 18 ألف راكب، وسفر 185 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوالى 20 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدنى المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة على الركاب القادمين من الدول التى ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلى فور وصولهم المطار.