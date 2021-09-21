شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة يحتفل بالذكرى الـ72 لتأسيس الجمهورية: إنجازات غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشانج، إن الصين مرت بتغيرات غير مسبوقة خلال الـ72 عاما الماضية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، تلك الأعوام التى وصفها بأنها فترة قصيرة من التاريخ، لكنها فترة مهمة فى حياة الصينيين حيث تمكنت بلادهم من من تحقيق إنجازات ونمو غير مسبوقين وعكفت على تعزيز السلام والتنمية حول العالم.

وأضاف فى كلمته فى حفل استقبال نظمته السفارة على الإنترنت بمناسبة الذكرى الـ72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وعيد منتصف الخريف إن عام 2021 يعد عاما له مغزى كبيرا بالنسبة للصين حيث احتلفت بالذكرى الـ100 لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى وما تلا ذلك من إنجازات استشعرها الصينيون وكذلك دول العالم.

وأضاف أن الصين تمكنت من إحداث طفرة عظيمة من خلال كفاح الشعب بقيادة الحزب، وتابع قائلا إن الحزب يسعى لمواصلة خلق الفرص ومشاركة الخبرات مع الأصدقاء مثل مصر والانفتاح على العالم.

وأكد أن التجارة الخارجية الصينية بجودة عالية نمت بشكل كبير خلال عام 2021، حيث زادت نسبة الواردات من البضائع بنسة 27 % بينما زادت الاستثمارات بنسبة 28.7 %.

وأكد أن الصين تعكف على تحمل المسئولية لتقديم المساعدات والمساهمات إلى العالم بدون شرط سياسى، لافتا إلى أنها قدمت مساعدات لأكثر من 160 دولة حول العالم، وقدمت ملايين من جرعات اللقاح خلال العام الجارى كما تسعى لتعزيز التنمية العالمية.

وأكد أن الوباء لا يزال يمثل تحديا حول العالم، مشددا على التزام بلاده بتعزيز مفهوم الصحة للجميع والتغلب على الصعوبات.